Аэропорт Вильнюса временно не принимает рейсы из-за съехавшего с полосы самолета

Самолет из Варшавы в Вильнюс после приземления выехал за взлетную полосу, в связи с этим аэропорт временно не принимает на посадку воздушные суда.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Случай произошел с рейсом LOT из Варшавы. Примерно в 13:40 самолет после приземления в Вильнюсе, где наступила зимняя погода, выехал за пределы взлетной полосы. Никто из людей на борту не пострадал.

По словам пассажиров, само приземление прошло хорошо, а съезд с полосы произошел уже на финальном этапе, когда скорость была небольшой.

"Паники не было, все прошло спокойно. Стюарды LOT действовали очень правильно, все объяснили четко", – поделился один из пассажиров.

В администрации аэропорта сообщили, что пассажирам уже отдали багаж и они покинули аэропорт.

В связи с инцидентом аэропорт Вильнюса как минимум до 17 часов по местному времени закрыл посадочную полосу, рейсы направляют в другие аэропорты.

Напомним, 24 ноября в Литве заявили о "самой напряженной" ночи из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси; из-за этого снова пришлось закрывать аэропорт Вильнюса.

На прошлой неделе из-за такого инцидента задержался самолет с главой МИД Литвы и литовским еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом.