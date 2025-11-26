ЄС непокоїть, що перша чернетка "мирного плану" не містила зобов’язань з боку Росії

У оприлюдненому ЗМІ першому проєкті "мирного плану" для України не містилося жодної поступки чи зобов’язання з боку держави-агресора Росії.

Таке занепокоєння, як передає кореспондентка "Європейської правди", висловила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після позачергової відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС 26 листопада.

"У тому проєкті, який ми бачили, – а він, звичайно, не є остаточним, – ми не побачили жодної поступки чи зобов'язання з російського боку. Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов'язана робити Росія", – заявила Каллас.

Вона додала, що можна було б почати з виконання Росією зобов'язань щодо міжнародних угод, які вона взяла на себе раніше.

"Принаймні, є щонайменше 20 таких міжнародних угод, де вони погодилися ні на кого не нападати. Ми могли б почати з цього. Важливо зберігати фокус на тому, хто здійснює агресію", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Вона констатувала, що у опублікованій у ЗМІ чернетці "мирного плану" були зібрані "ті пункти, які вигідні Росії".

"Отже, звичайно, якщо вони вигідні Росії, то зрозуміло, що це також походить з того боку", – зробила висновок Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

США та Україна мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.