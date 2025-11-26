ЕС беспокоит, что первый черновик "мирного плана" не содержал обязательств со стороны России

В обнародованном в СМИ первом проекте "мирного плана" для Украины не содержалось ни одной уступки или обязательства со стороны государства-агрессора России.

Такую обеспокоенность, как передает корреспондентка "Европейской правды", выразила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после внеочередной видеоконференции министров иностранных дел ЕС 26 ноября.



"В том проекте, который мы видели, – а он, конечно, не является окончательным, – мы не увидели ни одной уступки или обязательства с российской стороны. Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы должны увидеть, что именно обязана делать Россия", – заявила Каллас.

Она добавила, что можно было бы начать с выполнения Россией обязательств по международным соглашениям, которые она взяла на себя ранее.

"По крайней мере, есть минимум 20 таких международных соглашений, где они согласились ни на кого не нападать. Мы могли бы начать с этого. Важно сохранять фокус на том, кто осуществляет агрессию", – подчеркнула главный дипломат ЕС.



Она констатировала, что в опубликованном в СМИ черновике "мирного плана" были собраны "те пункты, которые выгодны России".

"Следовательно, конечно, если они выгодны России, то понятно, что это также исходит с той стороны", – сделала вывод Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, наибольшей уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.



США и Украина имеют разное видение по трем пунктам "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя из неоккупированной части Донецкой области.