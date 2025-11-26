США, Данія та Гренландія проведуть тристоронні переговори у грудні

Посадовці зі США, Данії та Гренландії мають зустрітися в Нууку в грудні, щоб обговорити військове та цивільне співробітництво.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Це будуть перші офіційні тристоронні переговори відтоді, як президент Дональд Трамп шокував своїх союзників, заявивши про свої претензії на володіння Гренландією.

За інформацією МЗС Данії, на зустрічах наступного місяця зберуться представники "високого рівня".

Зовнішньополітичне відомство країни заявило, що зустрічі відбудуться "за звичайною практикою", але на прохання Гренландії було вирішено провести підготовчі зустрічі у вересні, а потім – регулярні зустрічі пізніше цього року.

Це частина давньої традиції співпраці, яка здійснюється через два комітети. Постійний комітет був створений в 1991 році для нагляду за питаннями, пов'язаними з військовою присутністю США в Гренландії, а Спільний комітет, створений у 2004 році, займається цивільною співпрацею, такою як торгівля, наука та навколишнє середовище.

Ці два форуми, які зазвичай збираються щорічно влітку, є ключовими для тристороннього діалогу.

З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

На початку листопада під час зустрічі з новим послом США у Данії Кеннетом Гавері данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен порушив питання Гренландії.

Читайте більше про те, як Данія реагує на погрози Дональда Трампа забрати Гренландію.