США, Дания и Гренландия проведут трехсторонние переговоры в декабре

Чиновники из США, Дании и Гренландии должны встретиться в Нууке в декабре, чтобы обсудить военное и гражданское сотрудничество.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Дании агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Это будут первые официальные трехсторонние переговоры с тех пор, как президент Дональд Трамп шокировал своих союзников, заявив о своих претензиях на владение Гренландией.

По информации МИД Дании, на встречах в следующем месяце соберутся представители "высокого уровня".

Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что встречи состоятся "по обычной практике", но по просьбе Гренландии было решено провести подготовительные встречи в сентябре, а затем – регулярные встречи позже в этом году.

Это часть давней традиции сотрудничества, которая осуществляется через два комитета. Постоянный комитет был создан в 1991 году для надзора за вопросами, связанными с военным присутствием США в Гренландии, а Совместный комитет, созданный в 2004 году, занимается гражданским сотрудничеством, таким как торговля, наука и окружающая среда.

Эти два форума, которые обычно собираются ежегодно летом, являются ключевыми для трехстороннего диалога.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.

В начале ноября во время встречи с новым послом США в Дании Кеннетом Хавери датский министр иностранных дел Ларс Льокке Расмуссен поднял вопрос Гренландии.

