Президенту Чехии вручили список кандидатов в министры, скандальный Турек остался

Лидер движения ANO Андрей Бабиш, который стремится стать премьер-министром Чехии, в среду передал президенту Петру Павелу список кандидатов в министры, согласованных будущей коалицией.

Имена кандидатов на должности министров Чехии накануне окончательно утвердил коалиционный совет, в состав которого входят представители будущих коалиционных партий – ANO, "Автомобилистов" и SPD.

Как стало известно, правительство Бабиша будет состоять из 16 министров, включая премьера.

Наибольшая интрига касалась кандидатуры на должность министра иностранных дел. Коалиция сначала выдвинула почетного председателя "Автомобилистов" Филиппа Турека, но вокруг него поднялся скандал, когда журналисты обнаружили его старые расистские и антисемитские комментарии.

Во время общения с журналистами после встречи с Павелом Бабиш сказал, что "Автомобилисты" решили поменять местами своих кандидатов: Турека выдвинули на должность министра экологии, а главой МИД взамен предложили назначить главу "Автомобилистов" Петра Мацинку.

"Автомобилисты" предложили замену, считая, что это положительное решение. Президент имеет другое мнение по этому вопросу. Позиция президента такова, что он считает, что господин Турек не должен быть членом правительства", – сказал Бабиш.

Он добавил, что с пятницы президент Чехии начнет консультации и собеседования с кандидатами.

Движение ANO победило на парламентских выборах в Чехии 3-4 октября и формирует правительство с двумя правыми партиями – в том числе антиевропейской SPD.

Чешский президент Петр Павел ранее высказал предостережение относительно назначения премьером Бабиша, который владеет рядом компаний в Центрально-Восточной Европе, что порождает конфликт интересов.