В партии власти Молдовы обещают отставки из-за скандала с контрабандой оружия

В Молдове после скандала с контрабандой оружия и боеприпасов, которые обнаружили на одном из пунктов пропуска на границе с Румынией, будут приняты кадровые решения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом в среду сказал депутат от молдовской партии власти PAS, председатель парламентской комиссии по нацбезопасности Лилиан Карп.

Карп сказал, что в связи с контрабандным скандалом "будут отставки некоторых причастных". Он не уточнил, о каких структурах и должностных лицах идет речь.

"Главная проблема в том, как они (боеприпасы. – Ред.) попали на территорию Молдовы", – сказал политик.

На уточняющий вопрос, стоит ли ждать отставки в Таможенной службе, Службе информации и безопасности и Пограничной полиции Молдовы, депутат ответил, что это зависит от результатов расследования.

На прошлой неделе стало известно о задержании грузовика на пункте пропуска Леушены – Албица на границе Молдовы с Румынией. Проверка показала, что в нем были оружие и компоненты для ракетных установок.

В рамках расследования дела в Молдове задержали трех подозреваемых из Кишинева. По версии следствия, контрабандное оружие в грузовике происходит из Украины; среди прочего, в грузе был разобранный дрон "Герань-2".