У Греції внаслідок вибуху загинув 19-річний військовослужбовець

Унаслідок вибуху на полігоні на грецькому острові Родос загинув 19-річний солдат Національної гвардії Греції, ще один військовий зазнав поранень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EPT News.

Вибух стався на полігоні на Родосі вранці в середу, коли сапери перевіряли ручні гранати, які мали бути використані під час навчань.

За попередньою інформацією, 19-річний юнак, що служив у військовій частині Нацгвардії Греції, загинув на місці унаслідок вибуху гранати.

Інший військовослужбовець, 39-річний сержант, отримав серйозні поранення. Він перебуває у вкрай критичному стані у лікарні Родосу.

"Причини інциденту розслідуються відповідними органами", – йдеться в заяві Генерального штабу Збройних сил Греції.

У жовтні 2025 року повідомлялось, що під час навчальних маневрів на полігоні у Німеччині загинув військовослужбовець з Нідерландів.

Наприкінці вересня у Польщі на навчаннях раптово помер 34-річний солдат.