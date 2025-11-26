В Греции в результате взрыва погиб 19-летний военнослужащий

В результате взрыва на полигоне на греческом острове Родос погиб 19-летний солдат Национальной гвардии Греции, еще один военный получил ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EPT News.

Взрыв произошел на полигоне на Родосе утром в среду, когда саперы проверяли ручные гранаты, которые должны были быть использованы во время учений.

По предварительной информации, 19-летний юноша, служивший в воинской части Нацгвардии Греции, погиб на месте в результате взрыва гранаты.

Другой военнослужащий, 39-летний сержант, получил серьезные ранения. Он находится в крайне критическом состоянии в больнице Родоса.

"Причины инцидента расследуются соответствующими органами", – говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Греции.

В октябре 2025 года сообщалось, что во время учебных маневров на полигоне в Германии погиб военнослужащий из Нидерландов.

В конце сентября в Польше на учениях внезапно скончался 34-летний солдат.