Міністр оборони Німеччини: війна з РФ не має закінчитися капітуляцією України

Міністр оборони Німеччини на тлі активізації мирних переговорів заявив, що у російсько-українській війні не має бути миру за рахунок капітуляції.

Його слова наводить n-tv, пише "Європейська правда".

Пісторіус застеріг від примусу України до "односторонніх територіальних поступок" у ході поточних переговорів.

Він наголосив, що країна повинна бути здатна захищати себе і в майбутньому.

Відтак Пісторіус акцентував, що для цього необхідні сильні Збройні сили та надійні гарантії безпеки, особливо від США. Крім того, за його словами, ніщо, що впливає на майбутнє європейських держав, НАТО або ЄС, не повинно "обговорюватися або вирішуватися над нашими головами".

"Іншими словами, ми самі вирішуємо своє майбутнє. І не повинно бути фальшивого миру для України. Не повинно бути миру, який означає капітуляцію", – сказав Пісторіус.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

США та Україна мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.

