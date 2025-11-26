Министр обороны Германии: война с РФ не должна закончиться капитуляцией Украины

Министр обороны Германии на фоне активизации мирных переговоров заявил, что в российско-украинской войне не должно быть мира за счет капитуляции.

Его слова приводит n-tv, пишет "Европейская правда".

Писториус предостерег от принуждения Украины к "односторонним территориальным уступкам" в ходе текущих переговоров.

Он подчеркнул, что страна должна быть способна защищать себя и в будущем.

Затем Писториус акцентировал, что для этого необходимы сильные Вооруженные силы и надежные гарантии безопасности, особенно от США. Кроме того, по его словам, ничто, что влияет на будущее европейских государств, НАТО или ЕС, не должно "обсуждаться или решаться над нашими головами".

"Другими словами, мы сами решаем свое будущее. И не должно быть фальшивого мира для Украины. Не должно быть мира, который означает капитуляцию", – сказал Писториус.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

США и Украина имеют разное видение относительно трех пунктов "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.

