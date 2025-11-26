Запрещенная в Британии группа Palestine Action оспаривает в суде признание террористической

Адвокаты пропалестинской группы, которая была запрещена британским правительством, обратились в суд с целью отмены ее классификации как террористической организации.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Palestine Action просит Высокий суд вынести решение о том, что правительство ошиблось, классифицировав ее как террористическую группу.

Раза Хусайн, адвокат соучредительницы Palestine Action Худы Аммори, заявил, что запрет был "необдуманным, дискриминационным, лишенным надлежащего судебного разбирательства, авторитарным злоупотреблением законодательной властью".

Десятки сторонников группы протестовали у здания Высокого суда в начале трехдневного слушания в среду, 26 ноября, и несколько из них были арестованы.

Фото: АР

Фото: АР

Palestine Action была запрещена вскоре после того, как в июне некоторые ее члены ворвались на авиабазу RAF Brize Norton и повредили два самолета, за что четырем членам были предъявлены обвинения.

13 сентября десятки тысяч протестующих прошли по центру Лондона, неся флаги Англии и Великобритании, в рамках демонстрации, организованной антииммигрантским и антиисламским активистом Томми Робинсоном.

В конце сентября британское правительство попыталось заблокировать попытку соучредительницы пропалестинской организации Palestine Action обжаловать в суде запрет деятельности группы в соответствии с антитеррористическим законодательством.