Норвегія: влада міста наказала чоловіку розібратись із галасливим півнем

У місті Нарвік на півночі Норвегії надто гучне кукурікання півня призвело до суперечки між двома сусідами, яку вирішувала міська влада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Сусід у червні 2025 року подав до муніципалітету скаргу на півня, що живе у курнику за кілька метрів від його спальні.

Птах кукурікає з 4:30 ранку і заважає спати, повідомляв чоловік у скарзі.

Після декількох місяців суперечок із сусідами щодо ранкового співу півня муніципалітет зобовʼязав власника птаха вирішити ситуацію.

Йому запропонували два варіанти: або прибрати півня, або повністю звукоізолювати курник, причому півень має бути в ньому з 23:00 до 15:00 кожен день.

Аналогічна справа кілька років тому розглядалася у Франції щодо півня Моріса.

Моріс здобув міжнародну підтримку і став символом кампаній із захисту звуків сільської місцевості Франції після того, як опинився в центрі юридичної суперечки. Але кримінальний суд французького округу Рошфор виніс рішення на користь Моріса.

У червні 2020 року стало відомо, що півень помер у шестирічному віці.

Через кілька років у Франції ухвалили закон, згідно з яким кукурікання півнів, мукання корів, звук тракторів або запах гною у сільській місцевості більше не будуть підставами для скарг до суду.