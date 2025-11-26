Норвегия: власти города приказали мужчине разобраться с шумным петухом

В городе Нарвик на севере Норвегии слишком громкое кукареканье петуха привело к спору между двумя соседями, который решали городские власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Сосед в июне 2025 года подал в муниципалитет жалобу на петуха, живущего в курятнике в нескольких метрах от его спальни.

Птица кукарекает с 4:30 утра и мешает спать, сообщал мужчина в жалобе.

После нескольких месяцев споров с соседями по поводу утреннего пения петуха муниципалитет обязал владельца птицы решить ситуацию.

Ему предложили два варианта: либо убрать петуха, либо полностью звукоизолировать курятник, причем петух должен быть в нем с 23:00 до 15:00 каждый день.

Аналогичное дело несколько лет назад рассматривалось во Франции в отношении петуха Мориса.

Морис получил международную поддержку и стал символом кампаний по защите звуков сельской местности Франции после того, как оказался в центре юридического спора. Но уголовный суд французского округа Рошфор вынес решение в пользу Мориса.

В июне 2020 года стало известно, что петух умер в шестилетнем возрасте.

Через несколько лет во Франции приняли закон, согласно которому кукареканье петухов, мычание коров, звук тракторов или запах навоза в сельской местности больше не будут основанием для жалоб в суд.