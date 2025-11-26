Канцлер Австрії закликав прискорити реформи, аби протистояти ультраправим

Уряд Австрії хоче прискорити темпи реформ, щоб боротися з загрозою, яку становлять ультраправі популісти, що займають високі позиції в опитуваннях громадської думки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У середу канцлер Австрії Крістіан Штокер сказав, що нинішня урядова коаліція ризикує стати останнім центристським урядом у країні.

За його словами, зараз як ніколи важливо показати, "що ми можемо досягти результатів", і пообіцяв, що ціни на енергоносії знизяться як для підприємств, так і для споживачів.

"Час розмов минув", – сказав Штокер.

Австрійський канцлер сказав, що його уряд досяг успіхів у зменшенні бюджетного дефіциту і планує зменшити бюрократію та покращити систему охорони здоров'я.

Очільник консервативної Австрійської народної партії (ÖVP) Крістіан Штокер очолив уряд Австрії у лютому 2025 року після місяців коаліційних переговорів. До коаліції з ÖVP увійшли соціал-демократи (SPÖ) і ліберальна партія NEOS.

Останні опитування показують, що ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) значно випереджає коаліційні партії, маючи 37% голосів – значне зростання порівняно з результатами парламентських виборів 2024 року.