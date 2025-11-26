Канцлер Австрии призвал ускорить реформы, чтобы противостоять ультраправым

Правительство Австрии хочет ускорить темпы реформ, чтобы бороться с угрозой, которую представляют ультраправые популисты, занимающие высокие позиции в опросах общественного мнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В среду канцлер Австрии Кристиан Штокер сказал, что нынешняя правительственная коалиция рискует стать последним центристским правительством в стране.

По его словам, сейчас как никогда важно показать, "что мы можем достичь результатов", и пообещал, что цены на энергоносители снизятся как для предприятий, так и для потребителей.

"Время разговоров прошло", – сказал Штокер.

Австрийский канцлер сказал, что его правительство добилось успехов в сокращении бюджетного дефицита и планирует уменьшить бюрократию и улучшить систему здравоохранения.

Глава консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) Кристиан Штокер возглавил правительство Австрии в феврале 2025 года после месяцев коалиционных переговоров. В коалицию с ÖVP вошли социал-демократы (SPÖ) и либеральная партия NEOS.

Последние опросы показывают, что ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) значительно опережает коалиционные партии, имея 37% голосов – значительный рост по сравнению с результатами парламентских выборов 2024 года.