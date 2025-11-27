США зупиняють обробку імміграційних запитів громадян Афганістану після нападу біля Білого дому

У США Служба громадянства й імміграції (USCIS) на невизначений термін призупинила обробку всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву USCIS.

Це рішення з’явилось після того, як громадянин Афганістану влаштував стрілянину біля Білого дому у Вашингтоні, поранивши двох бійців Нацгвардії.

"З негайним набуттям чинності обробка всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого перегляду протоколів безпеки і перевірки", – зазначили у відомстві.

Коментуючи стрілянину біля Білого дому, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що необхідно "перевірити" людей, які прибули до США з Афганістану за часів його попередника Джо Байдена.

"Тепер ми повинні перевірити кожного іноземця, який в'їхав до нашої країни з Афганістану за Байдена. І ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити видворення будь-якого іноземця з будь-якої країни, який не належить до нашої країни і не приносить їй користі", – наводить слова Трампа NBC News.

Раніше стало відомо, що біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення.

Підозрюваним у стрілянині американські правоохоронці називають 29-річного уродженця Афганістану Рахмануллу Лаканвала.

Родич підозрюваного розповів, що той прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії, де працював разом з американськими спецпризначенцями.

