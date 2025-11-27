США останавили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана после нападения у Белого дома

В США Служба гражданства и иммиграции (USCIS) на неопределенный срок приостановила обработку всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление USCIS.

Это решение появилось после того, как гражданин Афганистана устроил стрельбу возле Белого дома в Вашингтоне, ранив двух бойцов Нацгвардии.

"С немедленным вступлением в силу обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего пересмотра протоколов безопасности и проверки", – отметили в ведомстве.

Комментируя стрельбу возле Белого дома, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что необходимо "проверить" людей, прибывших в США из Афганистана во времена его предшественника Джо Байдена.

"Теперь мы должны проверить каждого иностранца, который въехал в нашу страну из Афганистана при Байдене. И мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, который не принадлежит к нашей стране и не приносит ей пользы", – приводит слова Трампа NBC News.

Ранее стало известно, что возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.

Подозреваемым в стрельбе американские правоохранители называют 29-летнего уроженца Афганистана Рахмануллу Лаканвала.

Родственник подозреваемого рассказал, что тот прибыл в США в сентябре 2021 года после 10 лет службы в афганской армии, где работал вместе с американскими спецназовцами.

Напомним, в конце сентября в Германии самолет Бундесвера обстреляли с помощью пиротехники.

Также сообщалось, что в Албании застрелили судью во время заседания.