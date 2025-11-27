Швейцарці голосуватимуть за обов'язкову цивільну службу для всіх

У Швейцарії у неділю відбудеться референдум, на якому жителі країни голосуватимуть за заміну нинішньої військової служби для чоловіків на обов'язковий цивільний обов'язок для всіх.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

В рамках прямої демократії Швейцарії виборці також вирішуватимуть, чи вводити нові податки для надбагатих, щоб допомогти фінансувати зусилля країни у боротьбі зі зміною клімату.

Згідно з останніми опитуваннями, жодна з ініціатив не має шансів бути прийнятою, але обидві вони викликали бурхливі дискусії в цій альпійській країні.

Швейцарський уряд і парламент закликали виборців відхилити обидві ініціативи, стверджуючи, що вони спричинять величезні витрати і можуть загрожувати економіці.

Так звана ініціатива "Цивільний обов'язок" спочатку отримала досить широку підтримку, але останніми тижнями вона втратила популярність: згідно з останнім опитуванням gfs.bern, 64% респондентів висловилися проти неї.

Комітет, який стоїть за ініціативою, стверджує, що вимога до кожного громадянина Швейцарії, незалежно від статі, пройти військову службу в армії або цивільну службу, зміцнить соціальну згуртованість.

Ініціатива спрямована на досягнення "справжньої рівності", заявила голова комітету Ноемі Ротен.

Вона охарактеризувала нинішню систему як дискримінаційну – як для чоловіків, так і для жінок.

"Чи то в армії, чи в цивільній обороні, державній службі або добровільній пожежній службі – ідея полягає в тому, щоб кожна молода людина робила свій внесок у колективний добробут", – сказала Ротен.

На тлі геополітичних потрясінь і війни, що вирує в Європі, Ротен заявила, що настав час надати жінкам рівноправну участь у колективному проєкті захисту населення.

Противники ініціативи не вважають, що вона сприятиме рівності.

Сіріель Гюгено, голова відділу з питань рівності, сім'ї та міграції Швейцарської федерації профспілок (USS), звинуватила ініціативу в тому, що вона "повністю затуманює реальне становище жінок у цій країні".

Вона заявила, що швейцарські жінки вже присвячують 60% свого часу неоплачуваній праці, тоді як для чоловіків "все навпаки".

"А тепер ви просите жінок надавати ще більше неоплачуваних послуг. Це тільки посилить дисбаланс", – сказала Гюгено.

У своїй опозиції до цього заходу уряд підтримав цей аргумент.

Він також наголосив, що подвоєння кількості новобранців значно перевищить потреби і може зашкодити швейцарській економіці.

Раніше ЗМІ анонсували, що французький президент Емманюель Макрон найближчими днями може оголосити про введення добровільної військової служби у Франції – проєкт, який обговорюється вже кілька місяців.

Одне з опитувань показало, що переважна більшість громадян Франції підтримали б запровадження добровільної військової служби.