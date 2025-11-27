Швейцарцы будут голосовать за обязательную гражданскую службу для всех

В Швейцарии в воскресенье состоится референдум, на котором жители страны будут голосовать за замену нынешней военной службы для мужчин на обязательную гражданскую службу для всех.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В рамках прямой демократии Швейцарии избиратели также будут решать, вводить ли новые налоги для сверхбогатых, чтобы помочь финансировать усилия страны в борьбе с изменением климата.

Согласно последним опросам, ни одна из инициатив не имеет шансов быть принятой, но обе они вызвали бурные дискуссии в этой альпийской стране.

Швейцарское правительство и парламент призвали избирателей отклонить обе инициативы, утверждая, что они повлекут за собой огромные расходы и могут угрожать экономике.

Так называемая инициатива "Гражданский долг" сначала получила довольно широкую поддержку, но в последние недели она потеряла популярность: согласно последнему опросу gfs.bern, 64% респондентов высказались против нее.

Комитет, стоящий за инициативой, утверждает, что требование к каждому гражданину Швейцарии, независимо от пола, пройти военную службу в армии или гражданскую службу, укрепит социальную сплоченность.

Инициатива направлена на достижение "настоящего равенства", заявила председатель комитета Ноэми Ротен.

Она охарактеризовала нынешнюю систему как дискриминационную – как для мужчин, так и для женщин.

"Будь то в армии, гражданской обороне, государственной службе или добровольной пожарной службе, идея заключается в том, чтобы каждый молодой человек вносил свой вклад в коллективное благополучие", – сказала Ротен.

На фоне геополитических потрясений и войны, бушующей в Европе, Ротен заявила, что пришло время предоставить женщинам равноправное участие в коллективном проекте защиты населения.

Противники инициативы не считают, что она будет способствовать равенству.

Сириэль Гюгено, глава отдела по вопросам равенства, семьи и миграции Швейцарской федерации профсоюзов (USS), обвинила инициативу в том, что она "полностью затуманивает реальное положение женщин в этой стране".

Она заявила, что швейцарские женщины уже посвящают 60% своего времени неоплачиваемому труду, тогда как для мужчин "все наоборот".

"А теперь вы просите женщин предоставлять еще больше неоплачиваемых услуг. Это только усилит дисбаланс", – сказала Гюгено.

В своей оппозиции к этой мере правительство поддержало этот аргумент.

Оно также подчеркнуло, что удвоение количества новобранцев значительно превысит потребности и может навредить швейцарской экономике.

Ранее СМИ анонсировали, что французский президент Эмманюэль Макрон в ближайшие дни может объявить о введении добровольной военной службы во Франции – проект, который обсуждается уже несколько месяцев.

Один из опросов показал, что подавляющее большинство граждан Франции поддержали бы введение добровольной военной службы.