Через "пригоду" рейсу з Варшави в аеропорту Вільнюса постраждали 7000 пасажирів

Внаслідок аварійного з’їзду зі смуги літака польської LOT після посадки у столиці Литви і подальшого закриття смуги постраждали близько 7000 пасажирів.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це повідомили в адміністрації литовських аеропортів.

Інцидент з рейсом LOT вплинув загалом на 60 рейсів, що мали вилітати з чи прибувати до Вільнюса.

Протягом приблизно трьох годин посадкова смуга була закрита і всі прибуваючі рейси – загалом 16 – спрямували в інші литовські аеропорти, переважно у Каунас. Декільком рейсам довелося сідати у столиці Латвії, одному – у польському Гданську, а рейс із Копенгагена полетів назад у Копенгаген. Рейс, який мав вилітати до Лондона з Вільнюса, вирішили відправляти з Каунаса.

"Було скасовано 28 рейсів, 16 – відклали або відкладуть сьогодні. Кількість пасажирів, на яких це вплинуло – майже 7 тисяч", – зазначила керівниця комунікаційного відділу "Литовських аеропортів".

Сьогоднішні затримки рейсів є наслідком порушеної ротації літаків та персоналу.

Нагадаємо, вдень 26 листопада рейс LOT з польської столиці до Вільнюса після приземлення з’їхав зі смуги, ймовірно через ожеледь. Ніхто з пасажирів та персоналу не постраждав.

Неприємності через цей інцидент додалися до проблем, які аеропорту Вільнюса регулярно спричиняють нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі.

Останній раз це сталося 24 листопада, тоді у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через масований наліт повітряних куль із Білорусі.

Минулого тижня через такий інцидент затримався літак з очільником МЗС Литви і литовським єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом.