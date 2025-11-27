Из-за происшествия с рейсом из Варшавы в аэропорту Вильнюса пострадали 7000 пассажиров

В результате аварийного съезда с полосы самолета польской LOT после посадки в столице Литвы и последующего закрытия полосы пострадали около 7000 пассажиров.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в администрации литовских аэропортов.

Инцидент с рейсом LOT повлиял всего на 60 рейсов, которые должны были вылетать из или прибывать в Вильнюс.

В течение примерно трех часов посадочная полоса была закрыта и все прибывающие рейсы – в общей сложности 16 – направили в другие литовские аэропорты, преимущественно в Каунас. Нескольким рейсам пришлось садиться в столице Латвии, одному – в польском Гданьске, а рейс из Копенгагена развернулся обратно в Копенгаген. Рейс, который должен был вылететь в Лондон из Вильнюса, решили отправлять из Каунаса.

"Было отменено 28 рейсов, 16 – отложили или отложат сегодня. Количество пассажиров, на которых это повлияло – почти 7 тысяч", – отметила руководительница коммуникационного отдела "Литовских аэропортов".

Сегодняшние задержки рейсов являются следствием нарушенной ротации самолетов и персонала.

Напомним, днем 26 ноября рейс LOT из польской столицы в Вильнюс после приземления съехал с полосы, вероятно из-за гололеда. Никто из пассажиров и персонала не пострадал.

Неприятности из-за этого инцидента добавились к проблемам, которые аэропорту Вильнюса регулярно причиняют налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси. Последний раз это произошло 24 ноября, тогда в Литве заявили о "самой напряженной" ночи.

На прошлой неделе из-за такого инцидента задержался самолет с главой МИД Литвы и литовским еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом.