Румунія закупить французькі системи ППО Mistral

Румунія придбає французькі системи протиповітряної оборони Mistral у межах спільної закупівлі з кількома іншими країнами Європи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У Міноборони Румунії оголосили, що підписали з Міноборони Франції угоду про закупівлю 231 легкого переносного комплексу протиповітряної оборони Mistral від виробника MBDA та 934 ракет, також угода охоплює закупівлю навчальних симуляторів, навчання та логістичні витрати.

Вартість закупівлі становить понад 626 млн євро.

Також повідомляли, що Румунія близька до розгортання нових американських систем протидії БпЛА Merops.

Як відомо, Румунія регулярно потерпає від порушень повітряного простору російськими дронами типу "Шахед", що атакують українські порти на Дунаї.

Черговий такий інцидент стався вночі 25 листопада. Молдова зафіксувала проліт шести БпЛА, одна з "Гербер" приземлилась на дах будівлі у сільській місцевості.

У Румунії апарат, схожий на "Герберу", залетів на понад 100 км вглиб від кордонів з Україною і розбився у дворі приватної садиби. Це найглибше з відомих вторгнень російського безпілотника в Румунію за час повномасштабної війни.