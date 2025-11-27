Румыния закупит французские системы ПВО Mistral

Румыния приобретет французские системы противовоздушной обороны Mistral в рамках совместной закупки с несколькими другими странами Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В Минобороны Румынии объявили, что подписали с Минобороны Франции соглашение о закупке 231 легкого переносного комплекса противовоздушной обороны Mistral от производителя MBDA и 934 ракет, также соглашение охватывает закупку учебных симуляторов, обучение и логистические расходы.

Стоимость закупки составляет более 626 млн евро.

Также сообщалось, что Румыния близка к развертыванию новых американских систем противодействия БпЛА Merops.

Как известно, Румыния регулярно страдает от нарушений воздушного пространства российскими дронами типа "Шахед", атакующими украинские порты на Дунае.

Очередной такой инцидент произошел ночью 25 ноября. Молдова зафиксировала пролет шести БпЛА, одна из "Гербер" приземлилась на крышу здания в сельской местности.

В Румынии аппарат, похожий на "Герберу", залетел более чем на 100 км вглубь от границ с Украиной и разбился во дворе частного дома. Это самое глубокое из известных вторжения российского беспилотника в Румынию за время полномасштабной войны.