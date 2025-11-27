Глава МЗС Естонії: Путін відчуває запах крові, він не піде на мир

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що дії Росії та її правителя Владіміра Путіна не дають жодних ознак, що миру в Україні можна досягти найближчим часом.

Заяву очільника естонського зовнішньополітичного відомства наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна також скептично налаштований до "мирного плану", який розробляється під керівництвом США.

"Мені здається, що Путін відчуває в повітрі запах крові, і для нього це дуже вигідний тактичний момент. Він чинить тиск максимально можливим чином – на фронті, на цивільних, завдаючи ударів по інфраструктурі та енергетичних об'єктах. Ніяких ознак миру поки не видно", – сказав естонський міністр.

Однак президент США Дональд Трамп, навпаки, прагне нав'язати Україні мирну угоду, зазначив він.

"І цей процес неймовірно публічний: всілякі витоки, дзвінки, пропозиції і зустрічні пропозиції. Такий шквал інформації – велика рідкість. І друге: сучасна зовнішня політика точно не для людей зі слабкими нервами. Ми повинні зберігати абсолютний спокій і продовжувати відстоювати свої позиції", – підкреслив глава МЗС Естонії.

Говорячи про мирні зусилля, Тсахкна визнав, що важко прогнозувати, чи зазнають вони краху, чи ні.

"Головний посил українців полягав у тому, що вони хочуть зберегти залученість президента Трампа і Сполучених Штатів. Логіка проста: зі США можна вести переговори, але без США неможливо чинити тиск на Росію", – сказав він.

За словами міністра, Європа залишається єдиною, і в західних та у південних країнах чітко розуміють: Росія все ще становить загрозу, і поганий мир з нею серйозно підірве безпеку Європи.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на тлі активізації мирних переговорів заявляв, що у російсько-українській війні не має бути миру за рахунок капітуляції.

Своєю чергою головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас закликала західних лідерів не потрапляти в пастку обговорення обмежень щодо армії України під час мирних переговорів з Росією.