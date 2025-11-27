Глава МИД Эстонии: Путин чувствует запах крови, он не пойдет на мир

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что действия России и ее правителя Владимира Путина не дают никаких признаков, что мира в Украине можно достичь в ближайшее время.

Заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна также скептически настроен к "мирному плану", который разрабатывается под руководством США.

"Мне кажется, что Путин чувствует в воздухе запах крови, и для него это очень выгодный тактический момент. Он оказывает давление максимально возможным образом – на фронте, на гражданских, нанося удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Никаких признаков мира пока не видно", – сказал эстонский министр.

Однако президент США Дональд Трамп, наоборот, стремится навязать Украине мирное соглашение, отметил он.

"И этот процесс невероятно публичный: всевозможные утечки, звонки, предложения и встречные предложения. Такой шквал информации – большая редкость. И второе: современная внешняя политика точно не для слабонервных людей. Мы должны сохранять абсолютное спокойствие и продолжать отстаивать свои позиции", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

Говоря о мирных усилиях, Тсахкна признал, что трудно прогнозировать, потерпят ли они крах или нет.

"Главный посыл украинцев заключался в том, что они хотят сохранить вовлеченность президента Трампа и Соединенных Штатов. Логика проста: с США можно вести переговоры, но без США невозможно оказывать давление на Россию", – сказал он.

По словам министра, Европа остается единой, и в западных и южных странах четко понимают: Россия все еще представляет угрозу, и плохой мир с ней серьезно подорвет безопасность Европы.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус на фоне активизации мирных переговоров заявлял, что в российско-украинской войне не должно быть мира за счет капитуляции.

В свою очередь главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас призвала западных лидеров не попадать в ловушку обсуждения ограничений по армии Украины во время мирных переговоров с Россией.