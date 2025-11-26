Каллас: для миру потрібно обмежити чисельність армії РФ, а не України

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у середу закликала західних лідерів не потрапляти в пастку обговорення обмежень щодо армії України під час мирних переговорів з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Коментарі Каллас пролунали після того, як США активізували зусилля з укладання "мирної угоди" в Україні, запропонувавши план із понад двох десятків пунктів.

Початкова версія плану передбачала обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч людей.

"Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то насправді ми повинні обмежити армію Росії, а також її військовий бюджет", – сказала Каллас на питання, чи повинна Росія або Україна обмежити чисельність своїх армій.

Вона сказала, що нинішні "мирні ініціативи" переважно вимагають поступок від Києва, але не від Москви, додавши, що стрімке зростання військових витрат Кремля становить "загрозу для нас усіх".

"Ми завжди говорили, що кожна країна має суверенне право вирішувати, яким має бути розмір її збройних сил, і тому ми не повинні потрапляти в пастку, яку розставляє Росія, говорячи про обмеження розміру української армії. Адже Україна ніколи не нападала на Росію", – сказала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

США та Україна мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.