Рада Європи пропонує свій внесок на тлі переговорів про завершення війни в Україні

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе запропонував внесок організації у підготовку потенційного завершення війни на тлі обговорення "мирного плану" США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні 26 листопада.

Берсе зазначив, що пильно стежить за розвитком переговорів щодо "мирного плану" адміністрації Трампа.

"Зараз ми маємо бути готові допомогти Україні досягти справедливого і сталого миру. Ми можемо долучатися у сферах, де це може мати найбільший вплив. Хоча ми не за столом переговорів – наші дії будуть життєво важливими у багатьох тих сферах, що згадуються у запропонованому плані", – зазначив Ален Берсе.

Серед таких він згадав питання виборів, репарацій, прав меншин, релігійної толерантності, гуманітарні питання, можливість підтримки Венеційської комісії у разі, якщо Україні доведеться розглядати якісь зміни до Конституції, сприяння у відновленні функціонування українських органів на деокупованих територіях.

"Рада Європи має унікальну експертизу у цих сферах", – зазначив він.

Він також нагадав про компенсаційний механізм, заснований при Раді Європи.

Нагадаємо, у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

22 жовтня Комітет міністрів Ради Європи затвердив конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U), що базується у Гаазі, ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.

В Офісі президента очікують, що механізм компенсацій збитків від агресії РФ запрацює вже цьогоріч.

Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.