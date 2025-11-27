Совет Европы предлагает свой вклад на фоне переговоров о завершении войны в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе предложил вклад организации в подготовку потенциального завершения войны на фоне обсуждения "мирного плана" США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении 26 ноября.

Берсе отметил, что пристально следит за развитием переговоров по "мирному плану" администрации Трампа.

"Сейчас мы должны быть готовы помочь Украине достичь справедливого и устойчивого мира. Мы можем участвовать в сферах, где это может иметь наибольшее влияние. Хотя мы не за столом переговоров – наши действия будут жизненно важными во многих сферах, которые упоминаются в предложенном плане", – отметил Берсе.

Среди таких он упомянул вопросы выборов, репараций, прав меньшинств, религиозной толерантности, гуманитарные вопросы, возможность поддержки Венецианской комиссии в случае, если Украине придется рассматривать какие-то изменения в Конституцию, содействие в восстановлении функционирования украинских органов на деоккупированных территориях.

"Совет Европы имеет уникальную экспертизу в этих сферах", – отметил он.

Он также напомнил о компенсационном механизме, основанном при Совете Европы.

Напомним, в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

22 октября Комитет министров Совета Европы утвердил конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ (RD4U), базирующемся в Гааге, приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. По состоянию на май реестр уже имел более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

В Офисе президента ожидают, что механизм компенсаций ущерба от агрессии РФ заработает уже в этом году.

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра ущерба Маркияном Ключковским.