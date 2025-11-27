У Нідерландах вперше провели нараду щодо підвищення стійкості країни до гібридних атак

Уряд Нідерландів організував першу стратегічну нараду, присвячену підвищенню стійкості країни до гібридних загроз.

Про це повідомив прем’єр-міністр Дік Схооф, пише "Європейська правда".

Прем'єр розповів, що сьогодні відбулася перша нарада Ради з питань геополітики та стійкості – за участі урядовців, представників стратегічних інфраструктурних об’єктів і компаній країни та Червоного Хреста. На зустрічі, "неформальній, але конфіденційній", обговорювали, як підвищити стійкість країни до потенційних гібридних атак.

Перше засідання було присвячене питанням стійкості до військових та гібридних загроз.

"Ми говорили про те, що влада, бізнес та організації можуть очікувати одне від одного у таких ситуаціях, і що ми можемо завчасно зробити, щоб бути краще готовими… Гібридні загрози, як кібератаки, порушення повітряного простору і морських кордонів європейських країн – актуальні питання нашого сьогодення. У світі відбувається багато різного, і все це має безпосередній вплив на безпеку Нідерландів. Наше суспільство має бути стійким до цих загроз", – пояснив прем’єр.

Дік Схооф зазначив, що така готовність залежить не лише від органів влади, а від всього суспільства.

"Люди мають бути готовими до тривалої несправності систем і послуг та вміти дати собі раду вдома протягом перших 72 годин (трьох днів). Але ми очікуємо готовності також компаній та громадських організацій, які відіграють ключову роль у стійкості нашого суспільства", – додав він.

У подальшому такі засідання планують проводити два-три рази на рік.

Як повідомляли, Нідерланди планують інвестувати до 3 млрд євро у засоби протидії безпілотникам на тлі наростаючої кількості інцидентів у Європі.

Вихідними через присутність невідомих БпЛА на кілька годин зупиняв роботу аеропорт Ейндховена.