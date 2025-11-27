В Нидерландах впервые провели совещание по повышению устойчивости страны к гибридным атакам

Правительство Нидерландов организовало первое стратегическое совещание, посвященное повышению устойчивости страны к гибридным угрозам.

Об этом сообщил премьер-министр Дик Схооф, пишет "Европейская правда".

Премьер рассказал, что сегодня состоялось первое совещание Совета по вопросам геополитики и устойчивости – с участием чиновников, представителей стратегических инфраструктурных объектов и компаний страны и Красного Креста. На встрече, "неформальной, но конфиденциальной", обсуждали, как повысить устойчивость страны к потенциальным гибридным атакам.

Первое заседание было посвящено вопросам устойчивости к военным и гибридным угрозам.

"Мы говорили о том, что власть, бизнес и организации могут ожидать друг от друга в таких ситуациях, и что мы можем заблаговременно сделать, чтобы быть лучше готовыми... Гибридные угрозы, как кибератаки, нарушение воздушного пространства и морских границ европейских стран – актуальные вопросы нашего времени. В мире происходит много разного, и все это имеет непосредственное влияние на безопасность Нидерландов. Наше общество должно быть устойчивым к этим угрозам", – пояснил премьер.

Дик Схооф отметил, что такая готовность зависит не только от органов власти, а от всего общества.

"Люди должны быть готовы к длительной неисправности систем и услуг и уметь справиться дома в течение первых 72 часов (трех дней). Но мы ожидаем готовности также компаний и общественных организаций, которые играют ключевую роль в устойчивости нашего общества", – добавил он.

В дальнейшем такие заседания планируют проводить два-три раза в год.

Как сообщалось, Нидерланды планируют инвестировать до 3 млрд евро в средства противодействия беспилотникам на фоне нарастающего количества инцидентов в Европе.

На выходных из-за присутствия неизвестных БПЛА на несколько часов останавливал работу аэропорт Эйндховена.