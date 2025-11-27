Орбан зустрінеться із Вучичем, аби обговорити енергетичні питання

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер, 27 листопада, матиме зустріч із президентом Сербії Александром Вучичем, аби обговорити питання енергетичного співробітництва.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Глава Офісу угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш заявив, що енергетична компанія Mol веде переговори з Сербією, щоб допомогти їй позбутися власності "Газпрому" і відновити постачання палива.

"Ці переговори тривають саме зараз. NIS (сербська нафтова компанія. – Ред.) зацікавлена у припиненні російської власності, оскільки це є причиною економічних труднощів через санкції. Більша роль Mol може стати шансом", – сказав він.

Водночас Гуяш відмовився підтвердити або спростувати повідомлення ЗМІ про те, що Орбан поїде до Москви, щоб зустрітися з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Зазначимо, це все відбувається на тлі загострення ситуації навколо нафтопереробного заводу NIS, який контролюють російські компанії. Роботі заводу загрожує припинення через санкції США.

Нещодавно Вучич заявив, що Белград дасть російським власникам – "Газпром нафті" (44,9%) і "Газпрому" (11,3%) – 50 днів, щоб продати свої частки. Якщо цього не станеться, уряд готовий перебрати управління компанією і зробити пропозицію про її викуп.

Белград очікує рішення від Управління контролю за іноземними активами США щодо ліцензії на діяльність підприємства – від нього залежить, чи зможе NIS продовжити роботу.

На початку жовтня NIS не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

Зазначимо, 15 листопада Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для нафтової компанії NIS.