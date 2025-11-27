Орбан встретится с Вучичем, чтобы обсудить энергетические вопросы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 27 ноября, встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить вопросы энергетического сотрудничества.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Глава Офиса венгерского премьер-министра Гергель Гуляш заявил, что энергетическая компания Mol ведет переговоры с Сербией, чтобы помочь ей избавиться от собственности "Газпрома" и возобновить поставки топлива.

"Эти переговоры продолжаются именно сейчас. NIS заинтересована в прекращении российской собственности, поскольку это является причиной экономических трудностей из-за санкций. Большая роль Mol может стать шансом", – сказал он.

В то же время Гуляш отказался подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что Орбан поедет в Москву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Отметим, все это происходит на фоне обострения ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода NIS, принадлежащего России, поставки с которого находятся на грани прекращения из-за санкций США.

Недавно Вучич заявил, что Белград даст российским владельцам – "Газпром нефти" (44,9%) и "Газпрому" (11,3%) – 50 дней, чтобы продать свои доли. Если этого не произойдет, правительство готово перенять управление компанией и сделать предложение о ее выкупе.

Белград ожидает решения от Управления контроля за иностранными активами США относительно лицензии на деятельность предприятия – от него зависит, сможет ли NIS продолжить работу.

В начале октября NIS не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

Отметим, 15 ноября Сербия получила трехмесячную лицензию от США на поиск покупателя для нефтяной компании NIS.