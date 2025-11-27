Європарламент: санкції з Росії не можна знімати, поки мирна угода не буде реалізована

Санкції Європейського Союзу проти Росії мають бути зняті лише після того, як буде повністю узгоджена та впроваджена в життя мирна угода з Україною.

Про це йдеться у резолюції Європейського парламенту "Про позицію ЄС щодо запропонованого (мирного) плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України", ухваленій 27 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Європарламент закликав ЄС не знімати з Росії санкції, поки мирна угода не запрацює.

"Європарламент… наполягає, що жодні санкції не будуть зняті до того, як мирна угода буде узгоджена та впроваджена", – йдеться у тексті резолюції, який є в розпорядженні "Європейської правди".

У випадку, якщо Росія відмовиться приєднатися до серйозних мирних переговорів, євродепутати закликали ЄС запровадити подальші суттєві санкції.

Також в резолюції рекомендується, щоб після завершення бойових дій по обидва боки лінії зіткнення була розгорнута надійна міжнародна миротворча та спостережна місія з мандатом Ради безпеки ООН.

"Враховуючи поточну нестабільну безпекову ситуацію в Європі, важливе збереження військової присутності НАТО та США вздовж східного флангу як вирішального фактора для забезпечення стабільності регіону", – стверджується в документі.

Як повідомляла "Європейська правда", Європарламент 27 листопада затвердив резолюцію, яка містить основні вимоги ЄС до мирного плану для України.

Водночас Європарламент назвав позицію США щодо України "амбівалентною" і поставив під сумнів відданість США міжнародному праву.

Нагадаємо, 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

ЗМІ також писали, що Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи "мирний план" з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.