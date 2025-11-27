Европарламент: санкции с России нельзя снимать, пока мирное соглашение не будет реализовано

Санкции Европейского Союза против России должны быть сняты только после того, как будет полностью согласовано и внедрено в жизнь мирное соглашение с Украиной.

Об этом говорится в резолюции Европейского парламента "О позиции ЕС относительно предложенного (мирного) плана и участия ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины", принятой 27 ноября, передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Европарламент призвал ЕС не снимать с России санкции, пока мирное соглашение не заработает.

"Европарламент... настаивает, что никакие санкции не будут сняты до того, как мирное соглашение будет согласовано и внедрено", – говорится в тексте резолюции, который есть в распоряжении "Европейской правды".

В случае, если Россия откажется присоединиться к серьезным мирным переговорам, евродепутаты призвали ЕС ввести дальнейшие существенные санкции.

Также в резолюции рекомендуется, чтобы после завершения боевых действий по обе стороны линии соприкосновения была развернута надежная международная миротворческая и наблюдательная миссия с мандатом Совета Безопасности ООН.

"Учитывая текущую нестабильную ситуацию безопасности в Европе, важно сохранение военного присутствия НАТО и США вдоль восточного фланга как решающего фактора для обеспечения стабильности региона", – утверждается в документе.

Как сообщала "Европейская правда", Европарламент 27 ноября утвердил резолюцию, которая содержит основные требования ЕС к мирному плану для Украины.

В то же время Европарламент назвал позицию Соединенных Штатов по Украине "амбивалентной" и поставил под сомнение приверженность США международному праву.

Напомним, 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

СМИ также писали, что Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.