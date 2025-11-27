У Фінляндії затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з боку Росії

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії у четвер затримала чоловіка, який без дозволу перетнув кордон з російського боку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Чоловіка затримали в місті Інатра, що на російсько-фінському кордоні, після незаконного потрапляння на територію Фінляндії. Для його пошуку залучили зокрема автомобілі прикордонної служби та вертоліт.

Заступник командира прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Антті Вірта сказав, що затримання відбулось спокійно і без конфліктів.

Він додав, що на місці перетину кордону немає нового паркану, який Фінляндія зводить на кордоні з Росією.

Прикордонники тим часом почали попереднє розслідування і звʼязались із російською стороною для зʼясування обставин.

Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін, посилаючись на міграційний тиск, інспірований російською стороною.

Також Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з РФ.