У Фінляндії затримали чоловіка, який незаконно перетнув кордон з боку Росії
Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії у четвер затримала чоловіка, який без дозволу перетнув кордон з російського боку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Чоловіка затримали в місті Інатра, що на російсько-фінському кордоні, після незаконного потрапляння на територію Фінляндії. Для його пошуку залучили зокрема автомобілі прикордонної служби та вертоліт.
Заступник командира прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Антті Вірта сказав, що затримання відбулось спокійно і без конфліктів.
Він додав, що на місці перетину кордону немає нового паркану, який Фінляндія зводить на кордоні з Росією.
Прикордонники тим часом почали попереднє розслідування і звʼязались із російською стороною для зʼясування обставин.
Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін, посилаючись на міграційний тиск, інспірований російською стороною.
Також Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з РФ.