В Финляндии задержали мужчину, который незаконно пересек границу со стороны России

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в четверг задержала мужчину, который без разрешения пересек границу с российской стороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Мужчину задержали в городе Инатра, что на российско-финской границе, после незаконного попадания на территорию Финляндии. Для его поиска привлекли в частности автомобили пограничной службы и вертолет.

Заместитель командира пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта сказал, что задержание состоялось спокойно и без конфликтов.

Он добавил, что на месте пересечения границы нет нового забора, который Финляндия возводит на границе с Россией.

Пограничники тем временем начали предварительное расследование и связались с российской стороной для выяснения обстоятельств.

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок, ссылаясь на миграционное давление, инспирированное российской стороной.

Также Финляндия начала строить забор на границе с РФ.