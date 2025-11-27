Путин готов "зафиксировать", что Россия "не планирует нападать на Европу"

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг, 27 ноября, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Путин заявил, что обсуждая любые договоренности, все необходимо "положить на дипломатический язык".

"Потому что одно дело, в общем, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, для нас это звучит смешно, правда. Мы никогда не собирались, но, если они хотят услышать от нас, ну, давайте, мы это зафиксируем. Вопросов нет", – заявил он.

Путин заявил, что в Европе есть люди, которые публично говорят, что Россия готовится к нападению на Европу. Глава Кремля заявил, что такие люди "немного не в себе".

"Тем не менее, если это раскручено в общественном сознании, если они напугали своих граждан и хотят услышать, что мы не собираемся и у нас никаких агрессивных нет планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно", – заявил глава Кремля.

Отметим, ранее немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк высказал мнение, что Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время.

А 27 ноября американское издание The Wall Street Journal в свежей публикации раскрыло детали разработанного Германией секретного плана на случай войны с Россией.

В документе на 1200 страниц подробно описано, как 800 тысяч немецких, американских и других войск НАТО будут переправлены на восток, к линии фронта.

Главнокомандующий шведских Вооруженных сил Микаэль Клаессон считает, что Россия в ближайшем будущем может испытать коллективную оборону НАТО.