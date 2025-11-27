Мерц: Україна має зберегти свою армію, яка буде головною гарантією безпеки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна потребуватиме сильних Збройних сил і гарантій безпеки після укладення будь-якої мирної угоди з Росією.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Мерц наголосив, що Київ не повинен бути змушений віддавати територію Росії.

Підкресливши, що на кону стоять інтереси безпеки як Європи, так і України, німецький канцлер зазначив, що гарантії обговорюються зі США та Україною.

"Україна потребує сильних Збройних Сил. Якщо буде укладено мирну угоду – Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних сил і надійних гарантій безпеки від своїх партнерів", – акцентував канцлер Німеччини.

За словами Мерца, найважливішою гарантією є добре оснащена українська армія.

"Саме тому ми також обговорюємо майбутню чисельність української армії", – сказав Мерц, додавши, що поки що зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ.

Канцлер Німеччини також додав, що Україну не можна змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту повинна бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив своїм спецпредставникам – Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу – фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

США та Україна мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі пропозиції обмежити чисельність Збройних сил України до 600 тисяч: під час переговорів було запропоновано нове число, але Київ хоче подальших змін, перш ніж погодитися.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у російсько-українській війні не має бути миру за рахунок капітуляції.

Читайте також: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.