Мерц: Украина должна сохранить свою армию, которая будет главной гарантией безопасности

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина будет нуждаться в сильных Вооруженных Силах и гарантиях безопасности после заключения любого мирного соглашения с Россией.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Мерц подчеркнул, что Киев не должен быть вынужден отдавать территорию России.

Подчеркнув, что на кону стоят интересы безопасности как Европы, так и Украины, немецкий канцлер отметил, что гарантии обсуждаются с США и Украиной.

"Украина нуждается в сильных Вооруженных Силах. Если будет заключено мирное соглашение – Украина и в дальнейшем будет нуждаться в сильных Вооруженных Силах и надежных гарантиях безопасности от своих партнеров", – акцентировал канцлер Германии.

По словам Мерца, самой важной гарантией является хорошо оснащенная украинская армия.

"Именно поэтому мы также обсуждаем будущую численность украинской армии", – сказал Мерц, добавив, что пока рано обсуждать любое развертывание международных войск.

Канцлер Германии также добавил, что Украину нельзя заставлять идти на территориальные уступки и что линия фронта должна быть отправной точкой для любых переговоров.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил своим спецпредставителям – Стиву Виткоффу и Дэну Дрисколлу – финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Виткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, самой большой уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

США и Украина имеют разное видение относительно трех пунктов "мирного соглашения" – в том числе предложения ограничить численность Вооруженных Сил Украины до 600 тысяч: во время переговоров было предложено новое число, но Киев хочет дальнейших изменений, прежде чем согласиться.

А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в российско-украинской войне не должно быть мира за счет капитуляции.

