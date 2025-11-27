Сійярто таки потрапив у Боснію після заборони на посадку літака з ним

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер потрапив до міста Баня-Лука у Боснії і Герцеговині – попри те, що напередодні військовий літак із ним відмовились пропустити до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Аби потрапити в Баня-Луку, що є адміністративним центром Республіки Сербська у складі БіГ, Сійярто прилетів на приватному літаку Cessna C-650 Citation.

Через велику кількість людей у супроводі глави угорського МЗС літак мусив зробити два рейси з Будапешта до Баня-Луки.

Під час візиту Сійярто вручили звання почесного доктора університету Баня-Луки, а сам він оголосив про "нову програму підтримки" малих та середніх підприємств у Республіці Сербській.

Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез напередодні відмовився надати дозвіл угорському військовому літаку, на борту якого перебував Сійярто, на посадку в Баня-Луці.

У Боснії і Герцеговині не вперше закидають Угорщині контакти з Республікою Сербською в обхід конфедеративних органів влади.

Будапешт відмовився визнавати тюремний вирок Мілораду Додіку, колишньому президенту РС, якого засудили за невиконання наказів високого представника Боснії і Герцеговини.

На початку 2025 року між країнами спалахнув скандал, коли стало відомо про спробу Угорщини таємно відправити до Республіки Сербської угорський спецназ – за даними журналістів, він мав би допомогти вивезти Додіка після оголошення йому кримінального вироку.