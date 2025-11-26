Літаку з главою МЗС Угорщини не дозволили сісти в Боснії і Герцеговині

Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез відмовився надати дозвіл угорському військовому літаку, на борту якого перебував міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто, на посадку в країні.

Як пише "Європейська правда", про це Хелез написав на Facebook у середу.

За словами боснійського міністра, Сійярто мав прибути на літаку на аеродром у місті Баня-Лука – адміністративний центр Республіки Сербської у складі БіГ.

"Протягом багатьох років угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і міністр Сійярто відкрито підтримують колишнього президента ентитету Боснії і Герцеговини – Республіки Сербської – Мілорада Додіка в його діях, які підривають суверенітет, територіальну цілісність і непорушність Боснії і Герцеговини", – написав Хелез.

Він додав, що угорська сторона "не надала жодного чіткого пояснення, чому міністр закордонних справ прилітає саме військовим літаком".

За інформацією Telex, Сійярто у четвер має отримати ступінь почесного професора університету Баня-Луки. Угорська сторона наразі не коментувала ситуацію.

У Боснії і Герцеговині не вперше закидають Угорщині контакти з Республікою Сербською в обхід конфедеративних органів влади.

Будапешт відмовився визнавати тюремний вирок Мілораду Додіку, колишньому президенту РС, якого засудили за невиконання наказів високого представника Боснії і Герцеговини.

На початку 2025 року між країнами спалахнув скандал, коли стало відомо про спробу Угорщини таємно відправити до Республіки Сербської угорський спецназ – за даними журналістів, він мав би допомогти вивезти Додіка після оголошення йому кримінальному вироку.