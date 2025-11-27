Сьиярто все-таки попал в Боснию после запрета на посадку самолета с ним

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг попал в город Баня-Лука в Боснии и Герцеговине – несмотря на то, что накануне военный самолет с ним отказались пропустить в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Чтобы попасть в Баня-Луку, которая является административным центром Республики Сербская в составе БиГ, Сийярто прилетел на частном самолете Cessna C-650 Citation.

Из-за большого количества людей в сопровождении главы венгерского МИД самолет должен был сделать два рейса из Будапешта в Баня-Луку.

Во время визита Сийярто вручили звание почетного доктора университета Баня-Луки, а сам он объявил о "новой программе поддержки" малых и средних предприятий в Республике Сербской.

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез накануне отказался дать разрешение венгерскому военному самолету, на борту которого находился Сийярто, на посадку в Баня-Луке.

В Боснии и Герцеговине не впервые обвиняют Венгрию в контактах с Республикой Сербской в обход конфедеративных органов власти.

Будапешт отказался признавать тюремный приговор Милораду Додику, бывшему президенту РС, которого осудили за невыполнение приказов высокого представителя Боснии и Герцеговины.

В начале 2025 года между странами разгорелся скандал, когда стало известно о попытке Венгрии тайно отправить в Республику Сербскую венгерский спецназ – по данным журналистов, он должен был помочь вывезти Додика после объявления ему уголовного приговора.