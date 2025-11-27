У Манчестері затримали ще одного чоловіка за підозрою в теракті біля синагоги

Британська поліція заарештувала чоловіка за підозрою в причетності до нападу біля синагоги у Манчестері, внаслідок якого загинули двоє вірян.

Про це пише AP, пише "Європейська правда".

Поліція Манчестера повідомила, що 31-річний чоловік був затриманий в аеропорту за підозрою у "скоєнні, підготовці та підбурюванні до терористичних актів" після прибуття рейсом.

Напад стався вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.

Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі. Напад розслідується як теракт.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

На початку жовтня у зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох осіб.