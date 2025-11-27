В Манчестере задержали еще одного мужчину по подозрению в теракте возле синагоги

Британская полиция арестовала мужчину по подозрению в причастности к нападению возле синагоги в Манчестере, в результате которого погибли два верующих.

Об этом пишет AP, пишет "Европейская правда".

Полиция Манчестера сообщила, что 31-летний мужчина был задержан в аэропорту по подозрению в "совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам" после прибытия рейсом.

Нападение произошло утром 2 октября возле синагоги в Манчестере в Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре.

Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В начале октября в связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.