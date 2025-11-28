Зеленський анонсував важливі перемовини з партнерами щодо безпеки та миру

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі перемовини наприкінці поточного тижня, а також наступного, які мають просувати до миру та гарантій безпеки.

Про це йдеться у його зверненні, яке опублікувала пресслужба Офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Зеленський розповів, що українська делегація наприкінці цього тижня "продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки".

"Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми й зараз на зв’язку з американською стороною та з нашими європейськими друзями…Ми робимо все, щоб в України була достатня оборонна підтримка", – зазначив він.

Крім того, за словами Зеленського, наступного тижня важливі перемовини заплановані не лише в української делегації, але й в нього самого.

"Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене, і ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин", – підкреслив президент.

Нагадаємо, 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив своїм спецпредставникам – Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу – фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

