Зеленский анонсировал важные переговоры с партнерами по вопросам безопасности и мира

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в конце текущей недели, а также в следующей, которые должны продвигать мир и гарантии безопасности.

Об этом говорится в его обращении, опубликованном пресс-службой Офиса президента, сообщает "Европейская правда".

В частности, Зеленский рассказал, что украинская делегация в конце этой недели "продолжит приближать пункты, которые у нас есть по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на путь к миру и гарантиям безопасности".

"Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы и сейчас на связи с американской стороной и с нашими европейскими друзьями... Мы делаем все, чтобы у Украины была достаточная оборонная поддержка", – отметил он.

Кроме того, по словам Зеленского, на следующей неделе важные переговоры запланированы не только у украинской делегации, но и у него самого.

"На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня, и мы готовим твердую почву для таких переговоров", – подчеркнул президент.

Напомним, 25 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своим спецпредставителям – Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу – финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап ее подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

