Трамп повідомив про смерть військової Нацгвардії, пораненої у стрілянині біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Національної гвардії, яка напередодні отримала вогнепальне поранення під час стрілянини біля Білого дому.

Заяву американського президента наводить телеканал Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Загиблою виявилась 20-річна військова Нацгвардії Сара Бекстром. Її батько раніше говорив, що його донька отримала смертельне поранення і, швидше за все, не виживе.

Трамп також розповів, що другий поранений – 24-річний нацгвардієць Ендрю Вульф – як і раніше перебуває в критичному стані.

Президент США назвав стрілянину "огидним нападом" і "актом зла, актом ненависті та актом терору".

27 листопада стало відомо, що біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення.

Підозрюваним у стрілянині американські правоохоронці називають 29-річного уродженця Афганістану Рахмануллу Лаканвала.

Родич підозрюваного розповів, що той прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії, де працював разом з американськими спецпризначенцями.

Після стрілянини Служба громадянства й імміграції (USCIS) США на невизначений термін призупинила обробку всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану.