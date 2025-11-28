Трамп сообщил о смерти военной Нацгвардии, раненой в перестрелке возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти военнослужащей Национальной гвардии, которая накануне получила огнестрельное ранение во время перестрелки возле Белого дома.

Заявление американского президента приводит телеканал Fox News, сообщает "Европейская правда".

Погибшей оказалась 20-летняя военная Нацгвардии Сара Бекстром. Ее отец ранее говорил, что его дочь получила смертельное ранение и, скорее всего, не выживет.

Трамп также рассказал, что второй раненый – 24-летний нацгвардеец Эндрю Вульф – по-прежнему находится в критическом состоянии.

Президент США назвал стрельбу "отвратительным нападением" и "актом зла, актом ненависти и актом террора".

27 ноября стало известно, что возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.

Подозреваемым в стрельбе американские правоохранители называют 29-летнего уроженца Афганистана Рахмануллу Лаканвала.

Родственник подозреваемого рассказал, что тот прибыл в США в сентябре 2021 года после 10 лет службы в афганской армии, где работал вместе с американскими спецназовцами.

После стрельбы Служба гражданства и иммиграции (USCIS) США на неопределенный срок приостановила обработку всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана.