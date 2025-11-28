Трамп хочет "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира"

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира" после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения, одна из которых впоследствии скончалась.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп также пригрозил отменить "миллионы" разрешений на въезд иностранцев, выданных во время президентства Джо Байдена.

"Я навсегда приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы система США могла полностью восстановиться", – написал он.

Трамп добавил, что прекратит все федеральные льготы и субсидии для граждан, не являющихся гражданами США, а также депортирует всех иностранцев, которые представляют угрозу безопасности или "несовместимы с западной цивилизацией".

27 ноября стало известно, что возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.

Впоследствии Трамп сообщил о смерти военнослужащей Национальной гвардии, 20-летней Сары Бекстром.

Подозреваемым в стрельбе американские правоохранители называют 29-летнего уроженца Афганистана Рахмануллу Лаканвала.

Родственник подозреваемого рассказал, что тот прибыл в США в сентябре 2021 года после 10 лет службы в афганской армии, где работал вместе с американскими спецназовцами.

После стрельбы Служба гражданства и иммиграции (USCIS) США на неопределенный срок приостановила обработку всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана.